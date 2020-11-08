Только три игрока забивали за «Барселону», будучи моложе Педри
«Барселона» переиграла «Бетис» в матче 9-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 5:2.
Шестой гол каталонцев в этой встрече записал на свой счёт полузащитник Педри, которому на момент игры исполнилось 17 лет и 348 дней. Только три игрока «Барселоны» забивали за команду в более юном возрасте. Это Боян Кркич (17 лет и 53 дня), Лионель Месси (17 лет и 311 дней) и Ансу Фати. Именно Фати принадлежит рекорд — он впервые забил за «Барсу», когда ему было 16 лет и 304 дня.
«Барселона», набрав 11 очков, поднялась на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Бетис» (12) — на седьмом месте. Лидером турнира является «Реал Сосьедад».
«Барселона» разгромила «Бетис» благодаря дублю Месси после выхода на замену
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