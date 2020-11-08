«Атлетико» не проигрывает уже 23 матча в Ла Лиге

В матче 9-го тура испанской Примеры «Атлетико» переиграл «Кадис». Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 4:0.

Таким образом, на счету «Атлетико» уже 23 матча чемпионата без поражений подряд. В последний раз «матрасники» уступили мадридскому «Реалу» 1 февраля 2020 года (0:1). На счету команды Диего Симеоне 14 побед и 9 ничьих на этом отрезке.

Это не самая продолжительная беспроигрышная серия в истории испанского первенства. В 2017-2018 годах «Барселона» не проигрывала в течении 43 матчей, «Реал Сосьедад» с 1979 по 1980 год провёл без поражений 38 матчей, а мадридский «Реал» записал на счёт 31 беспроигрышный матч подряд с 1988 по 1989 год.

«Атлетико» набрал 17 очков в семи матчах и поднялся на первое место в турнирной таблице испанской Примеры. Мадридцы опережают «Реал Сосьедад» (17) по разнице мячей.