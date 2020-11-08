Ничья «Спартака» с «Уралом», Медведев — в финале «Мастерса». Главное к утру

Ничья «Спартака», победа хоккейной сборной России, выход Медведева в финал парижского «Мастерса». Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».

1. Московский «Спартак» сыграл вничью 2:2 с екатеринбургским «Уралом» в матче 14-го тура чемпионата России, дважды ведя в счёте по ходу встречи.

2. Один из мячей в этом матче забил 36-летний Павел Погребняк, воспитанник красно-белых. Это уже его девятый гол «Спартаку» в 16 матчах.

3. Сборная России по хоккею на Кубке Карьялы по буллитам обыграла команду Швеции.

4. Даниил Медведев вышел в финал «Мастерса» в Париже, обыграв Милоша Раонича. В финале россиянин сыграет с Александром Зверевым.

5. Артём Дзюба закрыл аккаунт в «Инстаграме». Предположительно из-за скандального видео.

6. Игроки мадридского «Реала» Каземиро и Эден Азар заразились коронавирусом.

7. Нападающий «Барселоны» Ансу Фати получил разрыв мениска левого колена в матче с «Бетисом».



8. Алина Загитова показала премьеру «Эсмеральды» на гала-шоу в Москве.