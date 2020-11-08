Ничья «Спартака» с «Уралом», Медведев — в финале «Мастерса». Главное к утру

Ничья «Спартака», победа хоккейной сборной России, выход Медведева в финал парижского «Мастерса». Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».
1. Московский «Спартак» сыграл вничью 2:2 с екатеринбургским «Уралом» в матче 14-го тура чемпионата России, дважды ведя в счёте по ходу встречи.
2. Один из мячей в этом матче забил 36-летний Павел Погребняк, воспитанник красно-белых. Это уже его девятый гол «Спартаку» в 16 матчах.
3. Сборная России по хоккею на Кубке Карьялы по буллитам обыграла команду Швеции.
4. Даниил Медведев вышел в финал «Мастерса» в Париже, обыграв Милоша Раонича. В финале россиянин сыграет с Александром Зверевым.
5. Артём Дзюба закрыл аккаунт в «Инстаграме». Предположительно из-за скандального видео.
6. Игроки мадридского «Реала» Каземиро и Эден Азар заразились коронавирусом.
7. Нападающий «Барселоны» Ансу Фати получил разрыв мениска левого колена в матче с «Бетисом».
8. Алина Загитова показала премьеру «Эсмеральды» на гала-шоу в Москве.
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