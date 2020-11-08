Эрлинг Холанд: должен был забивать больше голов в матче с «Баварией»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд прокомментировал результат матча 7-го тура немецкой Бундеслиги с «Баварией» (2:3). Напомним, норвежский форвард забил второй гол дортмундской команды в этой встрече.



«Я должен был забивать больше голов. Если мы будем упускать свои шансы в матчах такого уровня, мы не выиграем. „Бавария“ — лучшая команда в мире. Мы должны усерднее работать, чтобы сделать следующий шаг и выйти на один уровень с „Баварией“», — приводит слова Холанда Goal.com.



Дортмундская «Боруссия», набрав 15 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии. Мюнхенская «Бавария» (18) стала единоличным лидером немецкой Бундеслиги. В тройку лидеров входит «РБ Лейпциг» (16).

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