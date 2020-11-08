Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гарри Кейн: у «Тоттенхэма» достаточно способностей, чтобы выиграть титул

Гарри Кейн: у «Тоттенхэма» достаточно способностей, чтобы выиграть титул
Футбол / Англия 0

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн выразил мнение, что команда может побороться за титул в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Наших способностей достаточно, чтобы выиграть титул. Мы были близки к этому последние пять лет, но не смогли дойти до конца. Недостаточно просто иметь хороший состав и выиграть несколько матчей, чтобы стать чемпионами.

Не думаю, что в этом сезоне одна из команд сделает себе огромный отрыв, как это сделал „Ливерпуль“ в прошлом году. У других команд тоже будет возможность хорошо провести встречи и взять очки. Мы должны убедиться, что мы не увлечёмся. Мы знаем, что играем хорошо, мы выигрываем матчи, последние две встречи придали нам уверенности», — цитирует Кейна Daily Mail.

Гарри Кейн: 200 голов за «Тоттенхэм» – это большое достижение, но я не думаю о рекордах
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020