Гарри Кейн: у «Тоттенхэма» достаточно способностей, чтобы выиграть титул

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн выразил мнение, что команда может побороться за титул в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Наших способностей достаточно, чтобы выиграть титул. Мы были близки к этому последние пять лет, но не смогли дойти до конца. Недостаточно просто иметь хороший состав и выиграть несколько матчей, чтобы стать чемпионами.



Не думаю, что в этом сезоне одна из команд сделает себе огромный отрыв, как это сделал „Ливерпуль“ в прошлом году. У других команд тоже будет возможность хорошо провести встречи и взять очки. Мы должны убедиться, что мы не увлечёмся. Мы знаем, что играем хорошо, мы выигрываем матчи, последние две встречи придали нам уверенности», — цитирует Кейна Daily Mail.