Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Зидан: Рамос — величайший защитник в истории

Зидан: Рамос — величайший защитник в истории
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о защитнике мадридской команды Серхио Рамосе.

«Конечно, Рамос один из лучших защитников мира. Он доказал это своими выступлениями за „Реал“. Я думаю, что он величайший защитник в истории», — приводит слова Зидана Goal.com.

Напомним, Рамос защищает цвета «Королевского клуба» с 2005 года, а до этого выступал за «Севилью», воспитанником которой является. С «Реалом» игрок завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании. Ранее появилась информация, согласно которой «Реал» намерен продлить контракт с Рамосом на два года. Текущее соглашение испанского защитника с клубом рассчитано до лета 2021 года.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020