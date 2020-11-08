Зидан: Рамос — величайший защитник в истории

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о защитнике мадридской команды Серхио Рамосе.



«Конечно, Рамос один из лучших защитников мира. Он доказал это своими выступлениями за „Реал“. Я думаю, что он величайший защитник в истории», — приводит слова Зидана Goal.com.



Напомним, Рамос защищает цвета «Королевского клуба» с 2005 года, а до этого выступал за «Севилью», воспитанником которой является. С «Реалом» игрок завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании. Ранее появилась информация, согласно которой «Реал» намерен продлить контракт с Рамосом на два года. Текущее соглашение испанского защитника с клубом рассчитано до лета 2021 года.