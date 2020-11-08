«ПСЖ» установил историческое достижение в Лиге 1
«Пари Сен-Жермен» впервые в истории высшего французского дивизиона одержал победу в пяти матчах подряд, забивая не менее трёх голов, сообщает Opta Sport.
Парижская команда в чемпионате Франции обыграла «Ренн» (3:0), «Нант» (3:0), «Дижон» (4:0), «Ним» (4:0) и «Анже» (6:1). Общий счёт встреч — 20:1. Парижане занимают первое место в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 24 очка. Идущий следом «Лилль» набрал 19 очков, однако имеет матч в запасе.
«Пари Сен-Жермен» — действующий чемпион Франции. Минувший розыгрыш был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. «ПСЖ» в 27 турах набрал 68 очков и выиграл титул. Стоит отметить, что занявший второе место «Марсель» сыграл на один матч больше, но набрал 56 очков.
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