Форвард «Лидса» Бэмфорд: VAR разрушает футбол. Я не понимаю правил

Нападающий «Лидс Юнайтед» Патрик Бэмфорд высказался о судействе в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:4).



Напомним, при счёте 1:0 в пользу «Кристал Пэлас» гол Бэмфорда был отменён из-за офсайда. Стоит отметить, что в положении вне игры в данном эпизоде находилось плечо нападающего. Согласно изменениям в правилах, плечо считается частью тела, которой можно забивать.



«Не понимаю правил. Нельзя забивать плечом? В этом нет смысла. VAR разрушает футбол. Мы хотим видеть голы. Отменять их из-за чего-то подобного глупо. Даже судья не мог разобраться в этом. Когда игроки и официальные лица не могут разобраться в системе, какой в ней смысл?



Мы всегда выходим на поле, думая, что выиграем. Иногда не получается этого сделать. Думаю, за нашей игрой приятно наблюдать. Играть за „Лидс“ приятно, но когда ты не выигрываешь, это расстраивает», — приводит слова Бэмфорда BBC.

«Кристал Пэлас» одержал разгромную победу в матче АПЛ с «Лидс Юнайтед»