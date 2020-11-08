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В «Хоффенхайме» выявлено два новых случая заражения коронавирусом

В «Хоффенхайме» выявлено два новых случая заражения коронавирусом
Футбол / Германия 0

«Хоффенхайм» сообщил о двух новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в команде.

«Результаты тестов футболиста Якоба Брун-Ларсена и одного из сотрудников «Хоффенхайма» на коронавирус оказались положительными. Они не испытывают симптомов и находятся на карантине дома. В ходе тестирования других представителей клуба положительных результатов выявлено не было», — говорится в сообщении пресс-службы немецкой команды.

«Хоффенхайм» набрал 7 очков в 6 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария», в 7 встречах набравшая 18 очков. Сегодня, 8 ноября, «Хоффенхайм» на выезде сыграет с «Вольфсбургом». Начало встречи — в 17:30 мск.

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