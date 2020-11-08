В «Хоффенхайме» выявлено два новых случая заражения коронавирусом
«Хоффенхайм» сообщил о двух новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в команде.
«Результаты тестов футболиста Якоба Брун-Ларсена и одного из сотрудников «Хоффенхайма» на коронавирус оказались положительными. Они не испытывают симптомов и находятся на карантине дома. В ходе тестирования других представителей клуба положительных результатов выявлено не было», — говорится в сообщении пресс-службы немецкой команды.
«Хоффенхайм» набрал 7 очков в 6 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария», в 7 встречах набравшая 18 очков. Сегодня, 8 ноября, «Хоффенхайм» на выезде сыграет с «Вольфсбургом». Начало встречи — в 17:30 мск.
Рекомендуем вам
- 8 ноября 2020
-
11:30
-
11:29
-
11:01
-
10:48
-
10:38
-
10:31
-
10:22
-
10:20
-
10:17
-
10:12
-
09:59
-
09:45
-
09:41
-
09:37
-
09:31
-
09:30
-
09:22
-
07:52
-
07:06
-
06:44
-
06:18
-
05:57
-
05:32
-
04:43
-
04:27
-
04:00
-
03:39
-
02:59
-
02:39
-
02:16
-
01:58
-
01:40
-
01:17
-
00:57
-
00:52
Партнерский контент
Рекомендуем вам