Экс-хавбек «Рубина» и «Барселоны» стал игроком клуба из Джибути
Бывший полузащитник казанского «Рубина» и «Барселоны» Алекс Сонг стал игроком клуба «Арта/Солар7» из Джибути, сообщает Goal.com.
Контракт Сонга с клубом рассчитан на два года. Сообщается, что параллельно камерунский полузащитник будет заниматься тренерской деятельностью в академии клуба.
Последним клубом Сонга был швейцарский «Сьон», за который он выступал с 2018 по 2020 год. В марте камерунский полузащитник покинул клуб на правах свободного агента. В составе «Барселоны» Сонг — чемпион Испании (сезон-2012/2013) и обладатель Суперкубка Испании (2013). За казанский «Рубин» камерунский футболист выступал с 2016 по 2018 год.
С 2005 по 2014 год Алекс Сонг выступал за национальную команду Камеруна.
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