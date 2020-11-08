«Вест Бромвич» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00
Сегодня, 8 ноября, состоится матч «Вест Бромвич Альбион» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча 8-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Хоуторнс» в Вест Бромвиче. Начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Вест Бромвич Альбион» — «Тоттенхэм Хотспур».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. В бригаду войдут ассистенты Эдриан Холмс и Скотт Леджер. Резервный рефери — Стивен Мартин.
«Вест Бромвич» набрал три очка в семи матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (14) — на пятом месте. Лидером соревнований является «Саутгемптон», в восьми встречах набравший 16 очков. В тройку лидеров входят «Ливерпуль» (16) и «Челси» (15).
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