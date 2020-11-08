Дядюн рассказал, почему у Гунько не заладилась работа в «Химках»

Нападающий «Химок» Владимир Дядюн рассказал, почему у Дмитрия Гунько не заладилась работа на посту главного тренера подмосковной команды.



«У него не было времени тренировать. Его только назначили, начался очень насыщенный отрезок, когда матчи шли один за другим. Мы просто играли и восстанавливались. Кого ни назначь в такой ситуации, тяжело внедрить в команду свою философию, когда нет запаса времени.



Мы присутствовали при уникальной ситуации, когда за полгода сменилось три руководства, четыре тренера. Это не может пройти бесследно. Если понимаете в футболе, то отдаёте себе отчёт, что для строительства команды нужны годы. Когда такая ситуация, правильно ли ругать тренера или игроков?



В случае с Гунько мог сыграть фактор везения. Получилась бы совсем другая история, если бы у нас просто пошло. У каждого тренера свое видение футбола, но, чтобы его реализовать, нужно достучаться до каждого игрока. На это требуется время. Его у Гунько не было. У Черевченко его, кстати, тоже нет, он пришел в ходе сезона», — приводит слова Дядюна Sport24.