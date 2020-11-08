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«Животные понимают друг друга». Златан Ибрагимович выложил фото с собакой

«Животные понимают друг друга». Златан Ибрагимович выложил фото с собакой
Футбол / Италия 0

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович опубликовал фотографию с домашним питомцем.

«Животные понимают друг друга», — написал швед под фотографией с мопсом. Стоит отметить, что зачастую Златан называет себя львом.

Фото можно посмотреть в "твиттере" Ибрагимовича.

В сезоне-2020/2021 Златан Ибрагимович в четырёх матчах Серии А забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. Форвард был признан лучшим игроком чемпионата Италии в октябре. «Милан» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 16 очков. Швед уже заявил, что может задержаться в миланском клубе ещё на один сезон. По словам Ибрагимовича, всё будет зависеть от его формы.

Ибрагимович намекнул на возвращение в сборную Швеции, однако главный тренер команды Янне Андерссон опроверг эту информацию.

39-летний Златан Ибрагимович — лучший игрок Серии А в октябре
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