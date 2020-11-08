«Животные понимают друг друга». Златан Ибрагимович выложил фото с собакой

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович опубликовал фотографию с домашним питомцем.
«Животные понимают друг друга», — написал швед под фотографией с мопсом. Стоит отметить, что зачастую Златан называет себя львом.
Фото можно посмотреть в "твиттере" Ибрагимовича.
В сезоне-2020/2021 Златан Ибрагимович в четырёх матчах Серии А забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. Форвард был признан лучшим игроком чемпионата Италии в октябре. «Милан» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 16 очков. Швед уже заявил, что может задержаться в миланском клубе ещё на один сезон. По словам Ибрагимовича, всё будет зависеть от его формы.
Ибрагимович намекнул на возвращение в сборную Швеции, однако главный тренер команды Янне Андерссон опроверг эту информацию.
- 8 ноября 2020
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