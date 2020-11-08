Гасперини: Миранчук не приоритет. У «Аталанты» проблемы в центре поля и обороне

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о полузащитнике Алексее Миранчуке в преддверии матча 7-го тура итальянской Серии А с миланским «Интером».



«Миранчук в порядке, он выздоровел и тренируется с командой. Сейчас у нас есть проблемы в центре поля и на флангах обороны, поэтому на данный момент он не приоритет», — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.



Напомним, в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с английским «Ливерпулем» «Аталанта» проиграла со счётом 0:5.



Матч 7-го тура итальянской Серии А «Аталанта» — «Интер» состоится сегодня, 8 ноября, в Бергамо. Начало встречи — в 17:00 мск. «Аталанта» набрала 12 очков в 6 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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