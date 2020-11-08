«Химки» — «Рубин»: составы команд на матч 14-го тура РПЛ

Стали известны составы «Химок» и «Рубина» на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Химки» — «Рубин».



«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Конате.



Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Камышев, Мурнин, Могилевец, Корян, Липовой, Куат, Дядюн, Алиев.



«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Уремович, Старфельт, Шатов, Бакаев, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Игнатьев.



Запасные: Иван Коновалов, Меркулов, Игорь Коновалов, Зуев, Макаров, Климов, Косарев.

«Химки» набрали 9 очков в 13 матчах и занимают 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (21) — на 9-м месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА, в 13 встречах набравший 28 очков. В тройку лидеров входят «Спартак» (28) и «Зенит» (27).