«Химки» — «Рубин»: составы команд на матч 14-го тура РПЛ

Стали известны составы «Химок» и «Рубина» на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Химки» — «Рубин».
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Конате.
Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Камышев, Мурнин, Могилевец, Корян, Липовой, Куат, Дядюн, Алиев.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Уремович, Старфельт, Шатов, Бакаев, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Игнатьев.
Запасные: Иван Коновалов, Меркулов, Игорь Коновалов, Зуев, Макаров, Климов, Косарев.
«Химки» набрали 9 очков в 13 матчах и занимают 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (21) — на 9-м месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА, в 13 встречах набравший 28 очков. В тройку лидеров входят «Спартак» (28) и «Зенит» (27).
- 8 ноября 2020
-
13:08
-
12:46
-
12:44
-
12:35
-
12:19
-
12:10
-
12:03
-
12:00
-
11:44
-
11:30
-
11:29
-
11:01
-
10:48
-
10:38
-
10:31
-
10:22
-
10:20
-
10:17
-
10:12
-
09:59
-
09:45
-
09:41
-
09:37
-
09:31
-
09:30
-
09:22
-
07:52
-
07:06
-
06:44
-
06:18
-
05:57
-
05:32
-
04:43
-
04:27
-
04:00