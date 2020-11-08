ЦСКА — «Ростов»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Сегодня, 8 ноября, состоится матч ЦСКА — «Ростов». Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Ростов».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным (Москва). В бригаду войдут ассистенты Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Андрей Болотенков (Москва). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар)
«Ростов» набрал 23 очка в 13 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (28) — на 1-м месте. В тройку лидеров входят также «Спартак» (28) и «Зенит» (27), однако красно-белые уже сыграли матч 14-го тура чемпионата России.
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