ЦСКА — «Ростов»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 8 ноября, состоится матч ЦСКА — «Ростов». Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Ростов».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным (Москва). В бригаду войдут ассистенты Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Андрей Болотенков (Москва). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар)

«Ростов» набрал 23 очка в 13 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (28) — на 1-м месте. В тройку лидеров входят также «Спартак» (28) и «Зенит» (27), однако красно-белые уже сыграли матч 14-го тура чемпионата России.