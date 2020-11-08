«Лестер Сити» — «Вулверхэмптон»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 8 ноября, состоится матч «Лестер Сити» — «Вулверхэмптон». Встреча 8-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Лестер Сити» — «Вулверхэмптон».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. В бригаду войдут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Питер Бэнкс.



«Лестер Сити» набрал 15 очков в семи матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (13) — на 8-м месте. Лидером соревнований является «Саутгемптон», в восьми встречах набравший 16 очков. В тройку лидеров входят «Ливерпуль» (16) и «Челси» (15).