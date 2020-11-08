Зайнутдинов: в 17 лет мне сделали «кресты» в казахстанской больнице за 80 тыс. рублей

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов рассказал о тяжёлой травме, полученной пять лет назад.
«Кресты» я, кстати, порвал тут, в России, на мемориале Гранаткина в Питере в 2015 году. Мне было семнадцать лет, и я поломался в первом же матче, против России-2. Манеж, искусственное покрытие, поле слишком мягкое. Был стык, я получил удар в колено сбоку, его заклинило. «Кресты» делал не где-нибудь в Германии, а у себя в Казахстане, в обычной больнице у простых врачей. Был тогда в дубле «Тараза», ребята всей командой собирали мне деньги на операцию. Слава богу, получилось удачно.
Из клуба никто ничем не помог. Руководство сказало, если поломался в сборной, пусть она и платит. А там, наоборот, отправляли в клуб. В итоге операция обошлась всего в 80 тыс. российских рублей. И видишь, как удачно всё сложилось.
Постоянно работал над собой, восстанавливался ежедневно по многу часов. Это левая, моя рабочая нога. В тот момент на мне все поставили крест — мол, в таком молодом возрасте так поломаться… Но травма сделала меня гораздо сильнее в психологическом плане", — цитирует Зайнутдинова пресс-служба ЦСКА.
- 8 ноября 2020
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