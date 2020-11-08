«Аталанта» — «Интер»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 8 ноября, состоится матч «Аталанта» — «Интер». Встреча 7-го тура итальянской Серии А пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Аталанта» — «Интер».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. В бригаду войдут ассистенты Сальваторе Лонго и Стефано Дель Джоване. Резервный рефери — Давиде Герзини.



«Аталанта» набрала 12 очков в шести матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Интер» (11) — на шестом месте. Лидером соревнований является «Милан», в шести встречах набравший 16 очков. В тройку лидеров также входит «Сассуоло» (15). Действующим чемпионом страны является туринский «Ювентус».