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«Аталанта» — «Интер»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

«Аталанта» — «Интер»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
Футбол / Италия 0

Сегодня, 8 ноября, состоится матч «Аталанта» — «Интер». Встреча 7-го тура итальянской Серии А пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Аталанта» — «Интер».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. В бригаду войдут ассистенты Сальваторе Лонго и Стефано Дель Джоване. Резервный рефери — Давиде Герзини.

«Аталанта» набрала 12 очков в шести матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Интер» (11) — на шестом месте. Лидером соревнований является «Милан», в шести встречах набравший 16 очков. В тройку лидеров также входит «Сассуоло» (15). Действующим чемпионом страны является туринский «Ювентус».

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