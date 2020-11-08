Артём Дзюба не будет вызван в сборную России из-за скандального видео

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба не будет вызван в национальную команду на ноябрьские матчи. Напомним, появилось скандальное интимное видео с человеком, похожим на Дзюбу.
«Ситуация, сложившаяся с Артёмом Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения. Поэтому мы не видим необходимости давать развернутые оценочные комментарии по этому поводу. Однако тренерский штаб национальной команды прекрасно понимает, что сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи.
Мы всегда подчёркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной команды. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артёма Дзюбу на сбор, дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артёма же будет время нормализовать ситуацию. Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет", — приводит слова Черчесова пресс-служба сборной России.
- 8 ноября 2020
-
14:32
-
14:30
-
14:16
-
14:00
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:30
-
13:08
-
12:46
-
12:44
-
12:35
-
12:19
-
12:10
-
12:03
-
12:00
-
11:44
-
11:30
-
11:29
-
11:01
-
10:48
-
10:38
-
10:31
-
10:22
-
10:20
-
10:17
-
10:12
-
09:59
-
09:45
-
09:41
-
09:37
-
09:31
-
09:30
-
09:22
-
07:52