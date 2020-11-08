Артём Дзюба не будет вызван в сборную России из-за скандального видео

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба не будет вызван в национальную команду на ноябрьские матчи. Напомним, появилось скандальное интимное видео с человеком, похожим на Дзюбу.



«Ситуация, сложившаяся с Артёмом Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения. Поэтому мы не видим необходимости давать развернутые оценочные комментарии по этому поводу. Однако тренерский штаб национальной команды прекрасно понимает, что сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи.

Мы всегда подчёркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной команды. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артёма Дзюбу на сбор, дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артёма же будет время нормализовать ситуацию. Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет", — приводит слова Черчесова пресс-служба сборной России.