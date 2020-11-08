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Станислав Черчесов позвонил Артёму Дзюбе и выразил форварду поддержку

Станислав Черчесов позвонил Артёму Дзюбе и выразил форварду поддержку
Футбол / Сборная России 0

Капитан сборной России Артём Дзюба и главный тренер команды Станислав Черчесов созвонились перед решением вывести Артёма из состава сборной. Об этом «Чемпионату» сообщили источник, близкий к петербургскому «Зениту» и источник в сборной России.

«Во время разговора Черчесов и Дзюба вместе решили, что Артёму не стоит ехать в сборную. Главный тренер выразил Дзюбе поддержку», — сказал источник «Чемпионату».

Ранее главный тренер сборной России сообщил, что нападающий «Зенита» не будет вызван в национальную команду на ноябрьские матчи. Напомним, появилось скандальное интимное видео с человеком, похожим на Дзюбу.

Форвард вызывается в национальную команду с 2011 года. Он провёл за сборную 47 официальных матчей и забил 26 голов.

Артём Дзюба не будет вызван в сборную России из-за скандального видео
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