Экс-капитан «Зенита» Бранислав Иванович заразился коронавирусом

Бывший защитник и капитан «Зенита» Бранислав Иванович, ныне выступающий за «Вест Бромвич Альбион», заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте английского клуба.

«Славен Билич (главный тренер) подтвердил, что два игрока пропустят сегодняшний матч Премьер-лиги с „Тоттенхэм Хотспур“ после положительного результата теста на COVID-19. Бранислав Иванович и Матеус Перейра ушли на самоизоляцию. Клуб желает игрокам скорейшего выздоровления и при необходимости поддержит их во время карантина», — говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, 29 июля Иванович покинул «Зенит» по истечении срока контракта. 1 февраля 2017 года Бранислав Иванович присоединился к «Зениту». В июле 2018-го стал вице-капитаном, а после ухода Александра Анюкова — полноправным капитаном сине-бело-голубых. В составе петербуржцев защитник провёл 125 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач. В составе «Зенита» — двукратный чемпион России, обладатель Кубка страны.