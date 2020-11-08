Отец Дзюбы не общался с Артёмом после появления скандального видео

Сергей Дзюба, отец нападающего и капитана «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы, сказал, что не общался с сыном после появления в Интернете скандального видео.

«С Артёмом не общался, а про сборную в первый раз слышу», — сказал отец Артёма в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий и капитан «Зенита» не будет вызван в национальную команду на ноябрьские матчи. Напомним, появилось скандальное интимное видео с человеком, похожим на Дзюбу.



Форвард вызывается в национальную команду с 2011 года. Провёл за сборную 47 официальных матчей и забил 26 голов.

Сегодня, 8 ноября, «Зенит» встретится с «Краснодаром» в матче 14-го тура РПЛ. Начало — в 19:00 мск.