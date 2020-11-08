ЦСКА — «Ростов»: Мамаев не попал в заявку гостей

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Ростова» на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Ростов».
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов, Кучаев, Марадишвили, Обляков, Дзагоев, Сигурдссон, Влашич, Гайч.
Запасные: Тороп, Васин, Чалов, Эджуке, Бистрович, Карпов, Шкурин.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков, Павловец, Ерёменко, Глебов, Хашимото, Алмквист, Гигович, Полоз.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Гапечкин, Алеесами, Тугарев, Сухомлинов, Обухов, Тошевски.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным (Москва). В бригаду войдут ассистенты Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Андрей Болотенков (Москва). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).
- 8 ноября 2020
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