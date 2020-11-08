«Дзюба – энерджайзер, мотор команды». Боярский выступил против невызова форварда в сборную

Актёр театра и кино известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский выступил против решения главного тренера сборной России Станислава Черчесова не вызывать нападающего Артёма Дзюбу на ноябрьские матчи команды из-за скандального видео.
«Я не на месте Черчесова, но я бы так не поступил. Мне Дзюба симпатичен, самый высокий в нашей команде, и все проблемы на «втором этаже» он решает. Сегодня мы поймём, насколько это ошибочное решение после матча с «Краснодаром».
Что касается нашей сборной, то любые изменения ни к чему не приведут. Не верю в это. Кто заменит Артёма? Думаю, кто-то может заменить Черчесова, так будет толковее.
Что касается капитанской повязки, не рискну брать на себя такую ответственность, но Дзюба всегда был на месте в этом плане. Он как энерджайзер, всегда был мотором команды», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 8 ноября 2020
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