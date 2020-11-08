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Гол Глушакова помог «Химкам» обыграть «Рубин» в матче чемпионата России

Гол Глушакова помог «Химкам» обыграть «Рубин» в матче чемпионата России
Футбол / РПЛ 0

В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» принимали казанский «Рубин». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Во втором тайме, на 48-й минуте встречи, счёт открыл полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов. На 69-й минуте хавбек Денис Глушаков упрочил преимущество подмосковной команды.

Подмосковные «Химки» набрали 12 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» (21) — на 9-м месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА, в 13 встречах набравший 28 очков. В тройку лидеров входят «Спартак» (28) и «Зенит» (27). В следующем туре чемпионата России «Химки» 23 ноября сыграют на выезде с «Уфой», а «Рубин» 22 ноября примет «Ростов».

Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
08 ноября 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Мирзов – 48'   2:0 Глушаков – 69'
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