«Зенит» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 8 ноября, состоится матч «Зенит» — «Краснодар». Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Краснодар».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). В бригаду войдут ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).

«Краснодар» набрал 18 очков в 13 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (27) — на 3-м месте. В тройку лидеров входят также ЦСКА (28) и «Спартак» (28), однако красно-белые уже сыграли матч 14-го тура чемпионата России.