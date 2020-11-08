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«Динамо» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

«Динамо» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 8 ноября, состоится матч «Динамо» — «Локомотив». Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Динамо» — «Локомотив».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным (Дмитров). В бригаду войдут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный рефери — Лаша Верулидзе (Владикавказ).

«Динамо» набрало 23 очка в 13 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (21) — на 8-м месте. В тройку лидеров входят ЦСКА (28), «Спартак» (28) и «Зенит» (27), однако красно-белые уже сыграли матч 14-го тура чемпионата России.

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