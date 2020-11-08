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Экс-игрок «Зенита»: Черчесов поступил неправильно, не вызвав Дзюбу. Может, видео — фейк

Экс-игрок «Зенита»: Черчесов поступил неправильно, не вызвав Дзюбу. Может, видео — фейк
Футбол / Сборная России 0

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев прокомментировал невызов капитана сине-бело-голубых Артёма Дзюбы в сборную России из-за скандального видео.

«Черчесов поступил неправильно, не вызвав Дзюбу. Не факт, что это вообще достоверная информация. Да и вообще, это личная жизнь человека, и любое вмешательство в неё — неправильно. Работа и личная жизнь — несовместимы, не этим должен руководствоваться тренер сборной. Понимаю, если бы Артём совершил хулиганский поступок. Не судите да не судимы будете. Вот так сразу лишать человека статуса. Может, это видео вообще какой-то компьютерный фейк, нужно разобраться. Всё чересчур категорично.

Заменит Артёма только Соболев, больше некому. Второго такого в нашей сборной нет. Капитаном, скорее всего, будет Джикия — очень харизматичный игрок и серьёзный», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Артём Дзюба не будет вызван в сборную России из-за скандального видео
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