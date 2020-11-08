Гол Роналду не помог «Ювентусу» обыграть «Лацио», римляне вырвали ничью в концовке
«Лацио» принимал «Ювентус» в матче 7-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась вничью со счётом 1:1.
Первый гол был забит на 15-й минуте матча. Хуан Куадрадо прострелил с правого края чужой штрафной во вратарскую, где не смог перехватить передачу Пепе Рейна, а Криштиану Роналду отправил мяч в пустые ворота.
«Лацио» смог отыграться в добавленное ко второму тайму время. Хоакин Корреа прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и отпасовал низом в центр на Фелипе Кайседо. Тот развернулся с мячом и пробил из-под опеки со стороны Леонардо Бонуччи в дальний угол ворот.
«Ювентус» набрал 13 очков и по-прежнему остаётся на 3-м месте в турнирной таблице. «Лацио» (11) — на 9-м месте.
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