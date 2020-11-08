В казахстанском «Кайсаре» разгорелся конфликт. Несколько футболистов отстранены от работы

В казахстанском «Кайсаре» разгорелся конфликт, сразу несколько казахстанских футболистов вступили в перепалку с легионерами команды – защитником Иваном Графом и нападающим Александром Колевым, сообщает Meta-ratings.kz.
По информации источника, инцидент произошёл после того, как футболисты сошлись в жёстком стыке на тренировке. Один из казахстанцев выказал недовольство Графу, а за хорвата вступился Колев. Очевидцы уверяют, что конфликт продолжался длительное время.
В результате защитник Куаныш Калмуратов, полузащитник Шохан Абзалов и голкипер Нурымжан Салайдин были отстранены от тренировок до конца сезона. Ещё раньше из состава отцепили защитника сборной Казахстана Елдоса Ахметова.
На матч 18-го тура Премьер-лиги вышеперечисленные футболисты не попали в заявку. Стойчо Младенов не планирует давать им шансы до окончания чемпионата.
- 8 ноября 2020
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