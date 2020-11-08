«Тоттенхэм» вышел на 1-е место в АПЛ благодаря победе над «Вест Бромвичем»
Сегодня, 8 ноября, состоялся матч «Вест Бромвич Альбион» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча 8-го тура английской Премьер-лиги прошла на стадионе «Хоуторнс» в Вест Бромвиче и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол был забит на 88-й минуте встречи. Мэтт Доэрти навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Гарри Кейн сыграл на опережение на линии вратарской и отправил мяч над голкипером в сетку ворот. Вратарь хозяев ошибся на выходе. Это 201-й гол форварда за клуб во всех турнирах.
«Вест Бромвич» набрал три очка в восьми матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (17) поднялся на первое место. В тройку лидеров также входят «Саутгемптон» (16) и «Ливерпуль» (16).
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