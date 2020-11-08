Ледяхов: год-два назад Дзюба много двигался, сейчас этого нет

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Ледяхов прокомментировал игру «Зенита» в последних матчах.

«Зениту» не хватает обоймы. Причём ощущается нехватка как качественных российских футболистов, так и высококлассных легионеров. Клуб купил Вендела за € 40 млн, но пока он меня не впечатляет, как и Малком, за которого тоже заплатили € 40 млн. В РПЛ он смотрится добротным исполнителем, а в еврокубках мы пока не видели, что бразилец собой представляет. Вот и получается: «Зенит» вроде бы усилился, а по факту усиления нет. Семак вынужден делать ставку на одних и тех же исполнителей. Приехал Деян Ловрен, качественный защитник. Но пока хорват своих лидерских качеств не проявляет.



Можем только гадать, в какой форме находится Дзюба. Все говорят, что у Дзюбы накопилась усталость, но Станислав Черчесов утверждает обратное. Но, во-первых, Артём давно не может забить. А во-вторых, сейчас у него не то движение, что было год-два назад. Тогда он много двигался и создавал моменты. Сейчас ничего этого нет. Что же касается возраста Дзюбы, то в Европе в 32 года многие подписывают хорошие контракты", — цитирует Ледяхова «RT на русском».