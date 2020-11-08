Дзюба выйдет в стартовом составе на матч с «Краснодаром», но капитаном будет Ловрен

Форвард Артём Дзюба выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч 14-го тура РПЛ с «Краснодаром», но капитаном команды будет защитник Деян Ловрен. Об этом «Чемпионату» сообщили источники, знакомые с ситуацией. Напомним, в Интернете появилось скандальное интимное видео с человеком, похожим на Дзюбу.

Ни игрок, ни представители «Зенита» пока не прокомментировали этот инцидент. В 2015 году скандальную известность получила другая видеозапись, где снято свидание Дзюбы и телеведущей Марии Орзул.

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится сегодня, 8 ноября. Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Краснодар».

«Краснодар» набрал 18 очков в 13 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (27) — на 3-м месте. В тройку лидеров входят также ЦСКА (28) и «Спартак» (28), однако красно-белые уже сыграли матч 14-го тура чемпионата России.