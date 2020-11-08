«Лестер» — «Вулверхэмптон»: Варди забивает свой 8-й гол в сезоне АПЛ

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимает «Вулверхэмптон». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере.

Счёт был открыт на 15-й минуте. Мяч после прострела полузащитника хозяев Денниса Праета попал в руку защитнику «волков» Максу Килману, который в тот момент находился в собственной штрафной. Судья с помощью VAR назначил пенальти. Джейми Варди пошёл исполнять одиннадцатиметровый и не промахнулся. Это уже 8-й забитый мяч 33-летнего англичанина в 7-м матче АПЛ сезона-2020/2021.

Интересно, что это первый гол Варди в карьере в ворота «Вулверхэмптона».



Перед началом матча «лисы», имея в активе 15 очков, занимали пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Волки» (13) — на восьмом месте.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.