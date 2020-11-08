«Зенит» — «Краснодар»: Артём Дзюба попал в стартовый состав хозяев

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Краснодара» на матч 14-го тура РПЛ. Форвард Артём Дзюба выйдет в стартовом составе «Зенита», но капитаном команды будет защитник Деян Ловрен.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Барриос, Оздоев, Кузяев, Мостовой, Вендел, Дзюба.

Запасные: Васютин, Одоевский, Чистяков, Круговой, Прохин, Жирков, Сутормин, Крапухин.

«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Мартынович, Сорокин, Чернов, Кайо, Ионов, Классон, Олссон, Сулейманов, Берг.

Запасные: Городов, Литвинов, Камболов, Уткин, Сперцян, Вильена, Кабелла, Марков.

Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Краснодар».



«Краснодар» набрал 18 очков в 13 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (27) — на 3-м месте. В тройку лидеров входят также ЦСКА (28) и «Спартак» (28), однако красно-белые уже сыграли матч 14-го тура чемпионата России.