Клопп — о матче с «Сити»: проиграешь по-крупному, если не будешь сосредоточен на все сто

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии встречи 8-го тура с «Манчестер Сити» вспомнил матч прошлого сезона, когда мерсисайдцы проиграли «горожанам» со счётом 0:4.
«Если вы не будете на сто процентов сосредоточены на матче против «Сити», то обязательно проиграете по-крупному. Не уверен, что мне нужна была та игра в качестве доказательства моих слов, но это на сто процентов так.
Мы впервые за 30 лет выиграли чемпионат, поэтому, если честно, я понятия не имел, как подготовиться к следующему матчу.
Я не хотел переусердствовать. Слова типа: «Парни, забудьте о том, что произошло три дня назад. Давайте покажем себя всему миру в матче против «Сити», — были бы лишними.
Знаю, что ребята хотели выиграть и ту встречу, но мы не были так же сосредоточены, как обычно. В тот вечер мы играли в хороший футбол, но, к сожалению, не смогли забить. «Манчестер Сити» забил четыре раза», – приводит слова немецкого специалиста Goal.
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сегодня, 8 ноября, встретятся на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию игры.
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