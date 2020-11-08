«Динамо» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Локомотива» на матч 14-го тура РПЛ.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Скопинцев, Евгеньев, Каборе, Фомин, Лесовой, Шиманьски, Тюкавин, Н'Жье.

Запасные: Сангаре, Слепов, Кутицкий, Рауш, Варела Оливера, Терехов, Карапузов, Москвичёв, Школик, Захарян, Моро.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Мурило, Райкович, Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Крыховяк, Смолов, Зе Луиш.

Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Чёрный, Сильянов, Жемалетдинов, Магкеев, Мухин, Титков, Иосифов, Лисакович, Камано.

Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Динамо» — «Локомотив».