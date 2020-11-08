Руй Патрисиу взял реванш у Джейми Варди, отразив второй в матче одиннадцатиметровый

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимает «Вулверхэмптон». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере. Идёт 42-я минута матча, счёт 1:0 в пользу хозяев.



На 39-й минуте «Лестер Сити» могу увеличить своё преимущество. Главный судья матча Энтони Тейлор назначил второй одиннадцатиметровый в ворота голкипера гостей Руй Патрисиу. Пенальти пошёл исполнять нападающий Джейми Варди. 33-летний англичанин пробил в левый для себя угол, однако португальский кипер «волков» сумел отразить этот удар.

Перед началом матча «лисы», имея в активе 15 очков, занимали пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Волки» (13) — на восьмом месте.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.