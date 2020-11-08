Глушаков эпично забил в падении, фанат шпионил с балкона. «Химки» — «Рубин: лучшие фото

8 ноября в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» «Рубин» потерпел поражение. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Во втором тайме, на 48-й минуте, счёт открыл полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов. На 69-й минуте хавбек Денис Глушаков упрочил преимущество подмосковной команды.



Подмосковные «Химки» набрали 12 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» (21) — на 9-м месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА, в 13 встречах набравший 28 очков. В тройку лидеров входят «Спартак» (28) и «Зенит» (27). В следующем туре чемпионата России «Химки» 23 ноября сыграют на выезде с «Уфой», а «Рубин» 22 ноября примет «Ростов».

Лучшие кадры с матча «Химки» — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.