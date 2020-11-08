Фукс: думаете, плохо судят только в Бразилии? Посмотрите на пенальти в матче с «Ростовом»

Защитник ЦСКА Бруно Фукс раскритиковал судейство в матче с «Ростовом». В настоящее время счёт 1:0 в пользу «армейцев», идёт второй тайм.



«Вы думаете, судейство бывает плохое только в Бразилии? Вы должны увидеть пенальти, который они дали нашей команде… Фарс!» — написал Фукс на своей странице в «Твиттере».

На 60-й минуте встречи судья назначил пенальти в ворота ЦСКА за фол Виктора Васина. Роман Ерёменко не реализовал 11-метровый удар.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным (Москва). В бригаду входят ассистенты Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Андрей Болотенков (Москва). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).

Фукс перешёл в ЦСКА 25 августа 2020 года. Сумма трансфера составила € 8 млн. 21-летний бразилец подписал контракт с «армейцами» до лета 2025 года.