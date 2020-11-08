Кейн в матче с «Вест Бромвичем» забил 150-й гол в АПЛ
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн забил победный гол в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Бромвич Альбион» (1:0).
Англия - Премьер-лига. 8-й тур
08 ноября 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Окончен
0 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Кейн – 88'
По сообщению Opta, для 27-летнего англичанина этот гол стал уже 150-м в АПЛ. Ему понадобилось всего 218 матчей, чтобы достичь эту отметку. Только англичанин Алан Ширер (212) и аргентинец Серхио Агуэро (217) сделали это раньше.
Помимо этого, Кейн является самым результативным игроком английской Премьер-лиги по системе «гол+пас», набрав 15 (7+8) очков в этом сезоне.
После сегодняшней победы «Тоттенхэм Хотспур» набрал 17 очков и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. Следующий матч подопечные португальца Жозе Моуринью проведут дома 21 ноября. Соперником будет «Манчестер Сити».
Моуринью унизил «МЮ» на его поле. Одним из лучших был несостоявшийся спартаковец
Потрясающий матч с семью голами и спорным удалением.
Рекомендуем вам
- 8 ноября 2020
-
19:09
-
19:04
-
18:56
-
18:56
-
18:50
-
18:47
-
18:36
-
18:31
-
18:28
-
18:25
-
18:22
-
18:17
-
18:15
-
18:12
-
18:11
-
18:10
-
18:06
-
17:56
-
17:52
-
17:48
-
17:47
-
17:32
-
17:31
-
17:24
-
17:19
-
17:18
-
17:18
-
17:08
-
16:52
-
16:46
-
16:43
-
16:39
-
16:31
-
16:30
-
16:27
Партнерский контент
Рекомендуем вам