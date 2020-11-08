Кейн в матче с «Вест Бромвичем» забил 150-й гол в АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн забил победный гол в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Бромвич Альбион» (1:0).

По сообщению Opta, для 27-летнего англичанина этот гол стал уже 150-м в АПЛ. Ему понадобилось всего 218 матчей, чтобы достичь эту отметку. Только англичанин Алан Ширер (212) и аргентинец Серхио Агуэро (217) сделали это раньше.



Помимо этого, Кейн является самым результативным игроком английской Премьер-лиги по системе «гол+пас», набрав 15 (7+8) очков в этом сезоне.



После сегодняшней победы «Тоттенхэм Хотспур» набрал 17 очков и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. Следующий матч подопечные португальца Жозе Моуринью проведут дома 21 ноября. Соперником будет «Манчестер Сити».