Глушаков — о первом голе за «Химки»: это футбольный бог наградил за усердие и работу

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал результат матча 14-го тура РПЛ с «Рубином». Встреча закончилась победой подмосковного клуба со счётом 2:0, а Глушаков забил один из голов.

«Не могу сказать, что это была на 100% качественная игра с нашей стороны. Не всегда всё получалось, были недочёты, но самое главное — это результат. Мы создали больше моментов, сыграли довольно дисциплинированно и закономерно выиграли. Команда настраивалась на победу, и то же самое говорил тренер — все понимали, что нужно обязательно набирать очки, учитывая наше турнирное положение. Мне кажется, нам удалось сегодня выполнить тренерскую установку — все ребята молодцы.

Конечно, рад, что забил свой первый гол за “Химки”. В этом моменте был хороший прессинг на защиту “Рубина”, мяч отскочил ко мне. Видел, что вратарь вышел из ворот — поэтому бил в подкате, так как уже не доставал до мяча. Бывают и такие голы — наверное, это футбольный бог наградил за усердие и работу.

Сейчас будет перерыв на матчи сборных, тренерский штаб запланировал четыре выходных для команды. Где-то накопилось напряжение определённое. Так что сейчас поеду домой к любимой, и это время проведём в спокойном режиме дома. А потом с новыми силами будем готовиться к матчу с “Уфой”, есть много над чем работать», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.