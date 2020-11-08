Малафеев отреагировал на невызов Дзюбы в сборную России из-за скандального видео

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о решении главного тренера сборной России Станислава Черчесова не вызывать в национальную команду форварда санкт-петербургского клуба Артёма Дзюбу. Черчесов решил не вызывать нападающего после обнародования видео интимного характера с футболистом.
«С точки зрения целей и задач тренерского штаба сборной России вывод Артёма сейчас из состава выглядит логичным. Я уверен, что перед этим решением был разговор между Черчесовым и Дзюбой.
Для команды необходимо концентрироваться на подготовке к матчам за сборную, и любая новая информация может расслабить игроков и демотивировать, а лишние внимание к сборной через призму этой ситуации никому не нужна.
Это не самая приятная история, которая могла бы произойти с ключевым игроком сборной и «Зенита». Но думаю, что это вопрос времени», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 8 ноября 2020
-
19:13
-
19:09
-
19:04
-
18:56
-
18:56
-
18:50
-
18:47
-
18:36
-
18:31
-
18:28
-
18:25
-
18:22
-
18:17
-
18:15
-
18:12
-
18:11
-
18:10
-
18:06
-
17:56
-
17:52
-
17:48
-
17:47
-
17:32
-
17:31
-
17:24
-
17:19
-
17:18
-
17:18
-
17:08
-
16:52
-
16:46
-
16:43
-
16:39
-
16:31
-
16:30