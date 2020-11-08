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Малафеев отреагировал на невызов Дзюбы в сборную России из-за скандального видео

Малафеев отреагировал на невызов Дзюбы в сборную России из-за скандального видео
Футбол / РПЛ 0

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о решении главного тренера сборной России Станислава Черчесова не вызывать в национальную команду форварда санкт-петербургского клуба Артёма Дзюбу. Черчесов решил не вызывать нападающего после обнародования видео интимного характера с футболистом.

«С точки зрения целей и задач тренерского штаба сборной России вывод Артёма сейчас из состава выглядит логичным. Я уверен, что перед этим решением был разговор между Черчесовым и Дзюбой.

Для команды необходимо концентрироваться на подготовке к матчам за сборную, и любая новая информация может расслабить игроков и демотивировать, а лишние внимание к сборной через призму этой ситуации никому не нужна.

Это не самая приятная история, которая могла бы произойти с ключевым игроком сборной и «Зенита». Но думаю, что это вопрос времени», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Артём Дзюба не будет вызван в сборную России из-за скандального видео
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