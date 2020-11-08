Салах, Мане, Жота и Фирмино — в старте «Ливерпуля» на матч с «Манчестер Сити»
Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» на матч восьмого тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Лапорт, Б. Канселу, Родриго Эрнандес, Гюндоган, де Брёйне, Ферран Торрес, Жезус, Стерлинг.
Запасные: Стеффен, Аке, Гарсия, Стоунс, Зинченко, Фоден, Бернарду Силва.
"Ливерпуль": Алисон, Матип, Александр-Арнольд, Робертсон, Гомес, Вейналдум, Хендерсон, Жота, Мане, Салах, Фирмино.
Запасные: Адриан, Филлипс, Джонс, Кейта, Милнер, Шакири, Ориги.
Подопечные Юргена Клоппа набрали 16 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Горожане» (11) — на 12-м месте.
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