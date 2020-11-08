Гол Миранчука спас «Аталанту» от проигрыша «Интеру»

В матче 7-го тура итальянской Серии А «Аталанта» сыграла вничью с миланским «Интером». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 1:1.
На 58-й минуте Лаутаро Мартинес открыл счёт. Эшли Янг подключился к атаке по флангу и навесил в штрафную — Мартинес выпрыгнул и кивком головы переправил мяч в дальний угол.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в этом матче дебютировал в Серии А. Россиянин вышел на замену при счёте 0:1, заменив украинца Руслана Малиновского на 60-й минуте. Спустя 19 минут Алексей Миранчук забил гол. Луис Мурьель с фланга сделал передачу к штрафной — Миранчук принял мяч, развернулся и технично пробил в нижний угол ворот — Самир Ханданович не дотянулся.
«Аталанта» набрала 13 очков в семи матчах и занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Интер» (12) — на шестом месте. Лидером соревнований является «Милан», в шести встречах набравший 16 очков.
- 8 ноября 2020
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