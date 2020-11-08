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Алексей Миранчук забил гол «Интеру» в дебютном матче в Серии А

Алексей Миранчук забил гол «Интеру» в дебютном матче в Серии А
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук забил гол «Интеру» в дебютном матче в Серии А. Счёт — 1:1, идёт второй тайм.

Российский полузащитник вышел на замену в матче 7-го тура Серии А с «Интером» при счёте 0:1, заменив украинца Руслана Малиновского на 60-й минуте. На 79-й минуте Миранчук забил гол. Луис Мурьель с фланга сделал передачу к штрафной — Миранчук принял мяч, развернулся и технично пробил в нижний угол ворот — Ханданович не дотянулся.

В октябре Алексей Миранчук забил дебютный гол в первом матче за итальянскую команду. Россиянин вышел на 80-й минуте матча Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» при счёте 3:0, заменив Дувана Сапату. На 89-й минуте Миранчук отправил мяч в ворота датчан — Алексей принял мяч на линии штрафной и с места ударил в дальнюю девятку.

Миранчук забил дебютный гол за «Аталанту» спустя 9 минут после выхода на замену
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