Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук забил гол «Интеру» в дебютном матче в Серии А. Счёт — 1:1, идёт второй тайм.
Российский полузащитник вышел на замену в матче 7-го тура Серии А с «Интером» при счёте 0:1, заменив украинца Руслана Малиновского на 60-й минуте. На 79-й минуте Миранчук забил гол. Луис Мурьель с фланга сделал передачу к штрафной — Миранчук принял мяч, развернулся и технично пробил в нижний угол ворот — Ханданович не дотянулся.
В октябре Алексей Миранчук забил дебютный гол в первом матче за итальянскую команду. Россиянин вышел на 80-й минуте матча Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» при счёте 3:0, заменив Дувана Сапату. На 89-й минуте Миранчук отправил мяч в ворота датчан — Алексей принял мяч на линии штрафной и с места ударил в дальнюю девятку.
- 8 ноября 2020
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