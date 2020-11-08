Валерий Карпин: у «Ростова» не всё работало без травмированных игроков

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча 14-го тура РПЛ с ЦСКА. Встреча закончилась победой москвичей со счётом 2:0.
«Не лучшая наша игра, мягко говоря. Первые 20 минут первого тайма и начало второго до пенальти – нормально. Будем работать!
Прессинг работал в удачные отрезки, которые назвал выше. Не всё работало без травмированных, к которым добавились Козлов, Хаджикадунич, Мамаев. Не говорю уже про Байрамяна и других. Это не оправдание, но адаптация к такому прессингу складывалась сложнее.
Пенальти? Не показалось ничего. VAR подсказал судье, судья посмотрел сам», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.
«Ростов» набрал 23 очка в 13 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (31) — на 1-м месте. В тройку лидеров входят также «Спартак» (28) и «Зенит» (27), однако красно-белые уже сыграли матч 14-го тура чемпионата России.
- 8 ноября 2020
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