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Гол Джейми Варди вывел «Лестер» в лидеры АПЛ

Гол Джейми Варди вывел «Лестер» в лидеры АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал «Вулверхэмптон». Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Счёт был открыт на 15-й минуте. Мяч после прострела полузащитника хозяев Денниса Праета попал в руку защитнику «волков» Максу Килману, который в тот момент находился в собственной штрафной. Судья с помощью VAR назначил пенальти. Джейми Варди пошёл исполнять одиннадцатиметровый и не промахнулся. Это уже 8-й забитый мяч 33-летнего англичанина в 7-м матче АПЛ сезона-2020/2021.

На 39-й минуте Варди получил ещё один верный шанс забить очередной гол — главный судья матча Энтони Тейлор назначил второй одиннадцатиметровый в ворота голкипера гостей Руй Патрисиу. 33-летний англичанин пробил в левый для себя угол, однако португальский кипер «волков» на этот раз сумел отразить удар.

Подопечные Брендана Роджерса набрали 18 очков и возглавили турнирную таблицу АПЛ. «Вулверхэмптон» (13) — на 8-м месте.

Англия - Премьер-лига. 8-й тур
08 ноября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
1 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Варди – 15' (пен)
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