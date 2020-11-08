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«Лестер» совершил лучший старт в АПЛ в своей истории

«Лестер» совершил лучший старт в АПЛ в своей истории
Футбол / Англия 0

«Лестер Сити» принимал «Вулверхэмптон» в матче 8-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла на домашнем стадионе «лис» «Кинг Пауэр» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

После этой победы подопечные Брендана Роджерса набрали 18 очков и возглавили турнирную таблицу АПЛ. Это лучший старт «Лестера» в истории АПЛ, сообщает Opta.

В чемпионском для себя сезоне-2015/2016 «лисы» после 8-го тура имели в своём активе 15 очков, одержав четыре победы, дважды сыграв вничью и однажды проиграв.

Следующий матч команда из графства Лестершир проведёт 21 ноября. Это будет гостевой матч 9-го тура английской Премьер-лиги против «Ливерпуля». Стартовый свисток на стадионе «Энфилд» прозвучит в 18:00 мск.

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