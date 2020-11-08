«Лестер» совершил лучший старт в АПЛ в своей истории
«Лестер Сити» принимал «Вулверхэмптон» в матче 8-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла на домашнем стадионе «лис» «Кинг Пауэр» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
После этой победы подопечные Брендана Роджерса набрали 18 очков и возглавили турнирную таблицу АПЛ. Это лучший старт «Лестера» в истории АПЛ, сообщает Opta.
В чемпионском для себя сезоне-2015/2016 «лисы» после 8-го тура имели в своём активе 15 очков, одержав четыре победы, дважды сыграв вничью и однажды проиграв.
Следующий матч команда из графства Лестершир проведёт 21 ноября. Это будет гостевой матч 9-го тура английской Премьер-лиги против «Ливерпуля». Стартовый свисток на стадионе «Энфилд» прозвучит в 18:00 мск.
Рекомендуем вам
- 8 ноября 2020
-
20:39
-
20:37
-
20:35
-
20:27
-
20:24
-
20:18
-
20:17
-
20:16
-
20:09
-
20:07
-
20:06
-
20:01
-
20:00
-
19:53
-
19:47
-
19:46
-
19:40
-
19:33
-
19:31
-
19:26
-
19:26
-
19:21
-
19:18
-
19:13
-
19:09
-
19:04
-
18:56
-
18:56
-
18:50
-
18:47
-
18:36
-
18:31
-
18:28
-
18:25
-
18:22
Партнерский контент
Рекомендуем вам